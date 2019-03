Uitslagen Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht: Forum de grootste

De partij van Thierry Baudet krijgt, in lijn met de rest van het land, veel stemmen in Dordrecht en Henrik-Ido-Ambacht.

Dordrecht: Forum streeft VVD voorbij

Met ruim 15 procent van de stemmen is Forum voor Democratie ook de grootste in Dordrecht. Dat is meer dan de VVD, dat licht verloor. Ook kreeg de partij van Baudet meer stemmen, dan de PVV bij de vorige verkiezingen, toen de PVV de grootste werd.

1. Forum voor Democratie - 15,7%

2. VVD - 12,7%

3. GroenLinks - 9,8%

4. PvdA - 8,3%

5. PVV - 8,2%

Opkomst: 51,7%

Hendrik-Ido Ambacht: Forum grootste

De partij van Thierry Baudet kreeg de meeste stemmen in Hendrik-Ido Ambacht. Dat ging deels ten koste van de SGP, die vier jaar geleden nog de meeste stemmen kreeg. Opvallend genoeg kreeg coalitiepartij Christenunie wel meer stemmen.

1. Forum voor Democratie - 17,8%

2. SGP - 16.3%

3. VVD - 15,0%

4. Christenunie - 8,9%

5. CDA - 7,2%

Opkomst: 60,6%