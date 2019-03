Meer mensen naar de stembus

De opkomst bij de provinciale verkiezingen van woensdag was een stuk hoger dan de voorgaande keer. Landelijk ging 56 procent van alle kiezers naar de stembus. Dat is bijna tien procentpunt meer dan vier jaar geleden.

In Zeeland was de opkomst was met ruim zestig procent het hoogst. In Rotterdam stemde 45 procent van de kiesgerechtigden, in Dordrecht ruim 52 procent. Dat was vier jaar geleden nog geen veertig procent.