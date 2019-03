Trein botst tegen tankwagen in Europoort, chauffeur lichtgewond

Een chauffeur van een tankwagen is donderdagmorgen lichtgewond geraakt bij een botsing met een trein in de Europoort. Het ongeluk gebeurde bij de poort van P & O Ferries aan de Luxemburgweg.

De tankwagenchauffeur stak het spoor over en werd geraakt door een trein die aan het rangeren was. Het is onduidelijk wie er voorrang had moeten verlenen.

In de tank achter de vrachtwagen zat cyclohexanon, een kleurloze, olieachtige brandbare stof. De tank is niet gescheurd.