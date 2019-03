Buurtbewoner over schietpartij Oranjeboomstraat: 'Hij stak nog even zijn arm in de lucht'

In de Oranjeboomstraat in Rotterdam-Zuid is woensdagavond een man doodgeschoten. Een buurtbewoner hoorde rond 22:30 uur knallen. "Ik zeg tegen mijn vrouw: dat kan geen vuurwerk zijn."

Toen hij uit het raam keek, zag de bewoner in de middenberm van de straat een groep mensen staan. "Ik ben naar buiten gelopen en daar bleek dat er een man neergeschoten was. Hij stak nog even zijn arm in de lucht. Zo van: ik heb pijn, ik heb pijn."

Volgens de getuige waren de politie en de ambulance snel ter plaatse, maar viel het slachtoffer niet meer te redden. Hij heeft gehoord dat de man in de ambulance is overleden. "Ik schat dat hij tussen de dertig en veertig jaar was."

Bang? De buurtbewoner schudt het hoofd. "Dit kan overal gebeuren. Je ziet de ellende in Utrecht, met geweld in een willekeurige tram."

Je moet geluk hebben, wil hij maar zeggen. En dat blijkt. Zijn vrouw liep tien minuten voor de schietpartij langs de plek waar het fatale schot werd gelost.

Heftig blijft het wel, dat vuurwapengeweld. "Vorige week is hier nog een man in zijn been geschoten. Dat was nog geen vijftig meter verderop."