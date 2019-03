PVV levert in op Voorne-Putten

PVV-voorman Wilders voerde zaterdag nog campagne in Spijkenisse.

De PVV was in 2015 veruit de grootste op Voorne-Putten. Woensdag leverde de partij fors in. Forum voor Democratie werd in Nissewaard, Hellevoetsluis en Brielle de nieuwe lijstaanvoerder.

Nissewaard: PVV moet inleveren

De PVV was in 2015 nog de grootste in Nissewaard met 19,4 procent. Deze keer scoorde de partij 13,2 procent. Forum voor Democratie overvleugelde dat resultaat met 24,7 procent. De SP werd gehalveerd (12,3 naar 6,2). GroenLinks verdrievoudigde (1,7 naar 5,1).

1. Forum voor Democratie – 24,7%

2. PVV – 13,2%

3. VVD – 12,6%

4. PvdA – 8,9%

5. 50Plus - 6,7%

Opkomst: 46%

Hellevoetsluis: FvD richting 30 procent

Forum voor Democratie was in Hellevoetsluis met 27,9 procent veruit de grootste partij. De PVV zakte van 1 naar 3 (21,1 naar 10 procent). VVD blijft de tweede partij in de vestingstand (20 naar 16,1 procent). Ook hier een forse klap voor de SP.

1. Forum voor Democratie – 27,9%

2. VVD – 16,1%

3. PVV – 10,0%

4. PvdA - 8,6%

5. 50Plus – 6,8%

Opkomst: 52,3%

VVD krijgt in Brielle meer stemmen, maar aandeel kleiner

Ook in Brielle kreeg Forum voor Democratie met 24,8 procent de meeste stemmen. De VVD kreeg in vergelijking met 2015 meer stemmen (1305 naar 1513), maar verloor door de hogere opkomst toch marktaandeel 21,4 procent. De SP ging hier van 16,4 naar 4,5 procent.

1. Forum voor Democratie – 24,8%

2. VVD – 19,5%

3. PvdA – 8,4%

4. PVV – 8,2%

5. CDA – 7,5%

Opkomst: 57,0%