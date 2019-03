Nieuw jazzfestival in Spijkenisse en Arubaans feest in Ahoy

Ook de komende dagen zijn in onze regio natuurlijk volop bijzondere evenementen te bezoeken en dingen te beleven. Maar wat te kiezen? In het wekelijkse tv-programma To Do gaan Anton Slotboom en Laurence van Ham op pad om voor jou de leukste activiteiten in de regio te zoeken.

Deze week griezelen ze bij de kinderboekenhit De Gruffalo en verkennen ze nieuwe werelden op een Science Fiction tentoonstelling in de Kunsthal. Ook ontdekken ze een nieuw jazzfestival in Spijkenisse en verkennen ze Aruba op de Arubadag in Ahoy.

Ook Museum Huis van Gijn in Dordrecht en een urenlange Italiaanse filmklassieker met wijn en lunch komen aan bod.

Wil jij weten wat je moet doen dit weekend? Kijk dan naar To Do. Elke woensdag vanaf 17:15 uur op TV Rijnmond. Het programma is ook terug te vinden via Rijnmond.nl en in de gratis app van Rijnmond.