Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam: 'Winst Baudet is huzarenstukje'

Eerdmans is close met Baudet en sloot voor de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar een verbond met Forum voor Democratie. Daarin werd afgesproken dat de partijen elkaar zouden steunen en niet in de weg zouden zitten.

Baudet kwam in die periode onder vuur te liggen door uitspraken over onder meer volkeren en hun IQ. De alliantie met Leefbaar was een van de complicaties bij de vorming van een nieuw college in Rotterdam, waarvan Leefbaar Rotterdam uiteindelijk werd uitgesloten.

Eerdmans riep Rotterdammers dinsdag via Twitter op om voor Forum voor Democratie te stemmen. Die missie lijkt geslaagd. De partij van Baudet kreeg in Rotterdam de meeste stemmen.



Stond u gisteravond te dansen bij de uitslag, meneer Eerdmans?

"Best wel. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik dacht dat de peilingen beter zouden zijn dan de uitslag. Je ziet wel vaker dat mensen iets tegen opiniepeiler Maurice de Hond zeggen en in het stemhokje toch iets anders doen. Dat Baudet de grootste is geworden en in Zuid-Holland boven de VVD is uitgekomen, dat is waanzinnig knap. Echt een huzarenstukje. Ik heb hem daar ook mee gecomplimenteerd."

"Baudet is de laatste weken tot de grond toe afgebroken door het hele establishment en ook door de media. Niet zozeer bij jullie, hoor. Maar wel landelijk. Dan is het zo knap dat hij overeind blijft. Een paar jaar geleden stond ik met hem in een bus op Terschelling en toen zei hij: ik ga ervoor! Toen moest hij alles nog opbouwen en toen haalde hij bij de Kamerverkiezingen vanuit het niets twee zetels. Waar hij nu staat met zijn partij, daar moet je je pet honderd keer voor afnemen."

Maakt u zich ook zorgen?

"Ik snap wat je bedoelt. Razendsnel uit de startblokken komen, hebben we eerder meegemaakt met de Lijst Pim Fortuyn. En dat ging niet goed. Baudet heeft daar wel van geleerd. We hebben het daar ook wel eens over gehad samen."

"Op zo'n nieuwe partij komen een hoop gelukszoekers af. En dan moet je het kaf van het koren kunnen scheiden. Maar ik moet je zeggen: de mensen die actief zijn bij Forum zijn jong en vrij hoogopgeleid. Bij de LPF was dat destijds anders. Daar kwamen meer oudere en uitgerangeerde mensen op af, die toch hun geluk kwamen beproeven bij Pim."

Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen zou Thierry Baudet ook kunnen zeggen: ik ga in Rotterdam mijn eigen partij oprichten...

"Dat was hij al van plan en dat was ook de reden dat wij een alliantie met hem hebben gesloten. Hij had anders zeker zetels gehaald. En dat vonden we nogal onhandig. Met Leefbaar, de PVV én Forum voor Democratie weten de kiezers aan de rechterzijde het dan echt niet meer. Dus dat hebben we toen kunnen voorkomen."

"Ik denk dat Baudet Leefbaar Rotterdam wel hoog heeft zitten en dus niet per se de aanval op ons zal willen richten. Maar dat we close moeten blijven en elkaar niet moeten afvallen is wel belangrijk. Ik denk niet dat Baudet het ook zo snel in Rotterdam zal willen proberen, zoals Wilders. Die heeft zijn neus hier ook flink gestoten."

Forum heeft het niet of nauwelijks over de provincie gehad. Speelt mee dat Baudet zich vooral richtte op het kabinet dwars zitten?

"Ja, maar wie deed dat niet? Dat deden alle partijen. Overigens heb ik zelf ook de stemwijzer gedaan en kwam in de provincie ook bij Forum voor Democratie terecht. Dus veel mensen die Forum liefhebben, zullen ook begrijpen dat de standpunten overeen komen met de provincie waar ze nu met zoveel zetels in marcheren."

Hoe goed kent u de lijsttrekker van Forum in Zuid-Holland, Rob Roos?

"Dat is een geweldige vent. Die moet je een keer naar je show halen."

We doen ons best. Maar we krijgen hem niet te pakken. En bij het debat, waarvoor hij was uitgenodigd, kwam hij gewoon niet opdagen.

"Dat is jammer."

Vonden wij ook...

"Dat snap ik helemaal. Misschien zijn het de landelijke richtlijnen geweest. Zo van: we moeten niet te veel in debat. Maar ik weet wat hij kan. Het is geen politiek dier, maar een vrij jonge, geslaagde zakenman. Deze man heeft zich helemaal opgeofferd voor Forum voor Democratie. Ik weet zeker dat hij er graag over komt vertellen. Ook over de provincie, waar hij het voortouw zal moeten gaan nemen. Dat is al spannend genoeg. Hij moet aan de bak. En dat is niet makkelijk, want ook daar zijn de verhoudingen gespannen. En dat kennen wij goed uit Rotterdam, waar wij precies een jaar geleden de allergrootste werden en toch er buiten zijn geplaatst."