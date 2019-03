Rotterdam krijgt vuurwerkverbod op gebiedsniveau

Het plan van burgemeester Aboutaleb om een vuurwerkverbod voor de hele stad in te stellen, behalve in vuurwerkzones, wordt donderdag weggestemd. Toch komt er op initiatief van de VVD en D66 een vuurwerkverbod, maar dan op gebiedsniveau.

Het plan krijgt steun van het grootste gedeelte van de gemeenteraad. Alleen Leefbaar Rotterdam en de PVV stemmen naar verwachting tegen. "Wij willen niet dat Rotterdam vooroploopt in het afbreken van de vuurwerktraditie", zegt Joost Eerdmans (Leefbaar).

Punt van discussie is nog wel welke gebieden worden aangewezen. “Wij willen alleen een verbod in de gebieden waar het uit de klauwen loopt”, zegt Vincent Karremans van de VVD. "Dit kan rechtsongelijkheid in de hand werken", reageert Stephan van Baarle (Denk). "Charlois, Feijenoord en Delfshaven mag het niet en andere wijken wel?"

Burgemeester Aboutaleb probeert die zorg bij Denk weg te nemen. "Ik ga mij niet verlagen tot rechtsongelijkheid, weest u daar niet bang voor." De gemeenteraad mag uiteindelijk beslissen voor welke wijken er een verbod komt, beloofde Aboutaleb. Nadat de gebiedscommissies hierover een advies hebben gegeven.

Vuurwerkakkoord

GroenLinks-raadslid Stephan Leewis gaat schoorvoetend akkoord met het voorstel. “Wij hadden liever gezien dat er een algeheel verbod komt, maar ik ben blij dat de VVD ook inziet dat er iets moet gebeuren tegen de schade en het letsel dat elke jaarwisseling weer terugkomt.”

VVD, D66, CDA en PVV willen ook een Vuurwerkakkoord sluiten met vuurwerkverkopers, oogartsen en veiligheidsdiensten. Daarin moet worden afgesproken welk vuurwerk nog verkocht mag worden. Gevaarlijk knalvuurwerk moet daarmee worden uitgebannen. Onderzocht wordt nog of omliggende gemeenten als Barendrecht en Schiedam zich willen aansluiten bij het akkoord.