Forum wil Hans Wiegel als informateur in Zuid-Holland

Hans Wiegel als verkenner bij de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag in 2018 - Foto: ANP

Forum voor Democratie in Zuid-Holland, de winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen, heeft Hans Wiegel gevraagd de informatie van een nieuw provinciebestuur te leiden. Dat laat de landelijke partijleider, Thierry Baudet, weten op Twitter. Hans Wiegel is bereid om als informateur op te treden.

Baudet zegt een constructief gesprek te hebben gehad met Hans Wiegel.

Rob Roos, de factievoorzitter van Forum in Zuid-Holland, heeft de andere partijen vanmiddag uitgenodigd op het Provinciehuis in Den Haag. Hij wil de uitslag van de verkiezingen en de aanstelling van een informateur bespreken. Dat laatste lijkt inmiddels al geregeld te zijn door de lijsttrekker in de Tweede Kamer, maar daarvoor is ook de steun nodig van een meerderheid van de provincie.

Roos vraagt de partijen onder meer naar hun voorkeuren en met welke andere partijen ze wel en niet samen willen werken.