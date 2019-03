Hans Wiegel informateur nieuwe coalitie provincie Zuid-Holland

Hans Wiegel als verkenner bij de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag in 2018 - Foto: ANP

Forum voor Democratie in Zuid-Holland, de winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen, is gestart met de formatie van een nieuw provinciebestuur. Dat laat de landelijke partijleider, Thierry Baudet, weten op Twitter. Hans Wiegel is bereid om als informateur op te treden.