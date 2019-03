Politie haalde vorig jaar 1371 'inklimmers' uit trailers en containers

De Rotterdamse politie en de Koninklijke Marechaussee hebben vorig jaar 1.371 zogenaamde inklimmers in de Rotterdamse haven aangehouden: mensen die in vrachtwagentrailers, containers of laadbakken worden gevonden. In 2017 waren dat er nog 944.

Opgepakte inklimmers hebben voornamelijk de Albanese nationaliteit. In 2018 hadden bijna 897 van de 1.371 illegale lifters een Albanees paspoort. In februari was er nog een geheim overleg tussen politiemensen uit Nederland, België, Engeland en Albanië rondom inklimmers.



Burgemeester Aboutaleb schrijft in een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad dat de stijging komt door een stijging in het aantal migranten dat wil oversteken, maar ook door de extra maatregelen die de pakkans hebben vergroot.

Albanezen proberen via Nederland het Verenigd Koninkrijk te bereiken omdat de kans op asiel en werk daar groter is. Ze kunnen daar zonder verblijfsvergunning legaal werken. In Nederland mag je alleen werken met een verblijfsvergunning. Omdat Albanezen niet zonder visum naar het Verenigd Koninkrijk kunnen reizen, proberen ze via de Rotterdamse haven ongemerkt de Noordzee over te steken.

In het Verenigd Koninkrijk hebben van juli 2017 tot juli 2018 1.537 Albanezen asiel gevraagd. Bij 11 procent daarvan werd de aanvraag goedgekeurd.