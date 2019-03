Aluchemie mag 11 miljoen euro houden

Het bedrijf Aluchemie in de Botlek hoeft niet 11 miljoen euro te betalen aan de Staat. Dat heeft de rechter in Rotterdam beslist.

Justitie vond dat Aluchemie meer winst dan concurrenten had kunnen maken, omdat het onvoldoende had gedaan om de uitstoot van gevaarlijke stoffen te voorkomen. De rechter vond dat die stelling met te weinig bewijs is onderbouwd.



Daarnaast, zo concludeert de rechter in het vonnis, werd het bedrijf in de Botlek al jaren door de Milieudienst Rijnmond DCMR en justitie op de vingers getikt vanwege het overtreden van de uitstoot. Maar in 2015 besloot de DCMR wel om het wijzigen van een vergunning voor de uitstoot van zwaveldioxiden toe te staan. Ook werd om diezelfde reden besloten om opgelegde boetes alsnog niet te innen.

Aluchemie tijdens de zitting ook dat het bedrijf onder meer 60 miljoen euro heeft geïnvesteerd om de emissie van gevaarlijke stoffen terug te dringen.

Daarmee is volgens de rechter aangetoond dat de winst van Aluchemie niet gelijk kan worden gesteld aan de oneerlijk verkregen inkomsten. Dat geldt ook voor andere door justitie genoemde berekeningen.