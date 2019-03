Mishandelde en beroofde Capelse (19) doet haar verhaal

De vrouw werd om 20:15 uur vlakbij het Zadkine College en metrostation Schenkel in de Prins Pieter Christiaanstraat van achteren aangevallen. Ze viel op straat en werd door de verdachten in haar rug en gezicht geschopt en geslagen.



De overvallers schreeuwden dat ze al haar spullen moest afgeven. Onder bedreiging met een mes gaf het slachtoffer haar koptelefoon en handtas met inhoud.

De vrouw liep een lichte hersenschudding op, een kneuzing aan een rugwervel en verwondingen aan haar gezicht.

Coop twee keer overvallen

Verder in Bureau Rijnmond aandacht voor een overval op de Coop aan het Moermanskpad in Rotterdam-Oosterflank. Voor de tweede maal binnen een jaar was de supermarkt doelwit van een beroving. Ook dit keer was de buit klein, maar de impact op het personeel groot.

Op woensdagavond 12 december 2018 overvielen twee mannen en een vrouw de supermarkt in Rotterdam-Oosterflank.

De vrouw bleef in de deuropening staan, zodat de schuifdeur niet sloot. Eén van de mannen liep naar een personeelslid, pakt haar vast en bedreigde haar met een vuurwapen. Na een greep uit de kassa rennen ze weg.

De politie vermoedt dat er nog een vierde persoon bij de overval is betrokken. Van deze verdachte zijn geen beelden.

Man bedreigt jongen (11) met vuurwapen



Een 11-jarig jongetje dat op dinsdag 19 februari op de Mathenesserweg liep, kreeg daar de schrik van zijn leven toen hij ter hoogte van internetcafé Nazar per ongeluk tegen een man aan liep. De man liet een vuurwapen zien en zei dat als hij dat weer deed, hij zou gaan schieten.

De jongen raakte overstuur en deed aangifte. De man verdween richting het politiebureau Marconiplein. Hij wordt nog gezocht, in Bureau Rijnmond worden beelden van hem getoond.