Analyse: Thierry Baudet in voetsporen Pim Fortuyn

Hij was er zelf ook beduusd van. Op 6 maart 2002 boekte 'professor Pim' een monsterzege bij de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. Vanuit het niets kwam de Leefbaar Rotterdam, met Pim Fortuyn als voorman uit op 17 van de 45 zetels in de Rotterdamse gemeenteraad. Twee maanden sleepte de LPF bij de landelijke verkiezingen direct 26 van de 150 zetels in de wacht.

Fortuyn maakte de laatste zege zelf niet meer mee. Negen dagen eerder was hij op het Mediapark in Hilversum vermoord door milieuactivist Volkert van der Graaf.

Baudet is woensdag met dertien van de 150 zetels direct de grootste partij in de Eerste Kamer geworden. Zijn entree in de Tweede Kamer was minder overweldigend. Vanaf 2017 zijn daar twee stoelen voor zijn partij gereserveerd.

Totaal anders

Wat zijn de parallelen tussen Fortuyn en Baudet? "Het antwoord is uiteindelijk best eenvoudig", schrijft politiek commentator Joost Vullings van 1Vandaag. "Fortuyn positioneerde zich als buitenstaander die niet welkom was en niet gehoord werd door de zittende elite. Tevens benoemde hij thema's die andere partijen liever vermeden: massa-immigratie en gebrekkige integratie.

Vullings: "Door dit recept stemden de gewone man én de geslaagde ondernemers massaal op de homoseksuele dandy. Een man die totaal anders was, maar waarin velen zich toch herkenden."

Fortuyn liet zich rondrijden in een Daimler, koketteerde met zijn hondjes Kenneth en Carla en maakte er geen geheim van dat hij viel op (jonge) mannen.

Ook Baudet heeft gekozen voor de rol van buitenstaander en ook hij kapittelt het establishment. Een naaktfoto aan de rand van een zwembad? Nederland zag het een politicus nooit eerder doen, maar Baudet vlijdde zich gewillig neder.

In een boek schrijft hij dat vrouwen die "nee" tegen seks zeggen zich diep in het hart toch het liefst laten "volspuiten" door brute mannen.

Zijn stokpaardjes bij deze verkiezingen waren, naast immigratie, de kosten van de klimaatmaatregelen. Die gleden er bij veel kiezers in als zoete koek.

Journalist Sven Kockelman ziet echter ook verschillen. "Baudet constateert bijvoorbeeld dat journalisten en de wetenschap ons ondermijnen. Terwijl dat volgens mij toch de pijlers van de vrije westerse democratie zijn. Ik geloof niet dat ik eerder een politiek leider in dit land dat zo heb horen zeggen", stelde hij donderdagochtend in het radioprogramma Spraakmakers.

Docent Journalistiek Kees Boonman voegde daar in hetzelfde proigramma aan toe dit soort toespraken in de jaren dertig ook gehoord te hebben. "Het is niet eng of ingewikkeld om daaraan te refereren."