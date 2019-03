Ex-wethouder Hoogendijk van Vlaardingen slaat terug

Vlaardingse Ex-wethouder Frans Hoogendijk over zijn vertrek in Wijnbar Centraal.

"Het lijkt mij voldoende duidelijk dat de burgemeester hier selectief, manipulatief en op politiek onverantwoordelijke manier mee bezig is geweest. Een burgemeester onwaardig", zei Hoogendijk donderdag.

Vanwege hartklachten liet hij de spoedvergadering van de gemeenteraad vorige week voor wat het was. Bij verstek kreeg hij een motie van wantrouwen aan de broek. De onvrede bij de tegenstanders was zo groot dat op staande voet ontslag volgde. "Een unieke procedure in Nederland", zo zei hij.

BING

Het gedoe begon nadat volgens Hoogendijk twee ex-ONS Vlaardingen raadsleden Boers en Thiel informatie doorspeelden naar de raad. Hoogendijk zou in een tweede woning vier Roemeense arbeiders had gehuisvest. Iets dat is strijd zou zijn met de standpunten van zijn partij.

Hoogendijk ontkent iets fout te hebben gedaan. Het was gemeld aan BING, het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten, dat politici screent.

"Het werd niet als neveninkomsten gezien. Politiek wel onhandig van me gezien onze standpunten maar het verhuur werd extern geregeld en niet door mijzelf", verweerde Hoogendijk zich vandaag.

Hoogdendijk bood zijn excuses aan voor het schade toebrengen aan het aanzien van de Vlaardingse politiek. "De burgemeester en ook de VVD hebben het vervolgens groter gemaakt met het ontslag als gevolg. Ze hadden eindelijk een stok om te slaan".

Gestrekt been

"De burgemeester belde me toen ze op de hoogte was gebracht van een naderende publicatie over de verhuurconstructie. Ze begon meteen over het achterhouden van informatie en was op geen enkele manier bereid om mijn verhaal daarover aan te horen.

In plaats van boven de partijen staan, ging zij er met gestrekt been in", constateert Hoogendijk. "Ik vond het een privézaak. Met de kennis van nu blijkt dat dus een soort naïviteit te zijn die mij het wethouderschap heeft gekost".

Of Frans Hoogendijk terug keert in de Vlaardingse raad nu er een ONS-zetel vrij is weet hij nog niet. "Eerst een weekje op vakantie".

In de video hierboven een uitgebreid gesprek.