Leefbaar-boegbeeld Sörensen: 'Forum is een blijvertje'

Door de band tussen de partijen Leefbaar Rotterdam en Forum voor Democratie, is ook bij de 'Leefbaren' donderdag de stemming opperbest. "Ik ben er wel heel blij mee", laat een van de oprichters van Leefbaar, Ronald Sörensen, weten. "Het is mooi om te zien dat dit geluid nu ook eens landelijk te horen is."

Sörensen is niet verbaasd door de uitslag, zo zegt hij lachend. "Ik denk dat Forum een blijvertje is."

Het Leefbaar-boegbeeld verwacht niet dat er bij Forum dezelfde problemen ontstaan, zoals na de moord op Pim Fortuyn in 2002. "De LPF (Lijst Pim Fortuyn, red.) ging ten onder aan interne ruzies. Maar dat kwam door exceptionele omstandigheden, doordat Fortuyn werd doodgeschoten."



Sörensen: "De geschiedenis is er om ervoor te zorgen dat die zich niet herhaalt. Ze doen het redelijk. Er is een goede organisatie opgezet en de mensen zijn goed gescreend. Dus ik heb vertrouwen in de toekomst."Daarbij is voor Sörensen geen actieve rol weggelegd, zegt hij zelf. "Alle plekken zijn ingevuld en ik ben ook geen kandidaat", legt hij uit. "Niet voor de provincie, niet voor de senaat en ook niet voor Europa. Ik ben gepensioneerd. Als ze wat advies willen, dan zijn ze van harte welkom. Ik heb genoeg kennis en ideeën over staatkundige veranderingen."