Spijkenisser Anifa houdt inzamelingsactie voor Mozambique

Het gaat om de inzameling van bijvoorbeeld zeep, ontsmettingsmiddel, medicijnen, ingepakt lang houdbaar voedsel, middelen om water te kunnen reinigen en geld. Dat laatste is voornamelijk bedoeld om alle spullen uiteindelijk naar Mozambique te kunnen krijgen.

Anifa is zelf geboren in Mozambique en woont in Spijkenisse. "In Mozambique woont nog familie van mij en mijn man. We weten niet hoe het nu met hen gaat. We hebben eergisteren met iemand gesproken en gehoord dat ze allemaal nog in leven zijn, maar er is geen water, geen elektriciteit, geen voedsel. We wilden iets doen, we kunnen hier niet met onze armen over elkaar blijven staan, we wilden toch iets doen voor de mensen daar."

Alle ingezamelde spullen worden 30 maart verzameld in Casa de Mozambique aan de Gasthuissteeg 12 in Delft. Anifa zelf is een van de vertegenwoordigers van de Mozambikaanse gemeenschap in Nederland.

De orkaan wordt omschreven als de mogelijk grootste natuurramp op het zuidelijk halfrond. Het zorgt ervoor dat in Mozambique, Malawi en Zimbabwe zeker 350 duizend mensen in gevaar zijn. Havenstad Beira, waar ook familie van Anifa woont, is het zwaarst getroffen. Tot nu toe zijn er in Mozambique ruim 200 doden geteld.