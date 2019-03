Uitslag Waterschap Hollandse Delta: Waterschapspartij grootste en groeiend

De Waterschapspartij Hollandse Delta heeft volgens de voorlopige uitslag de verkiezingen gewonnen. De partij gaat van zes naar zeven zetels. Daarmee is het ruimschoots de grootste partij.

De opkomst is ongeveer een derde hoger dan bij de vorige waterschapsverkiezingen. Bijna 46% van de stemgerechtigden heeft gekozen op een van de partijen. Dat is 17,5% meer dan in 2015.

Onder het Waterschap Hollandse Delta vallen het Eiland van Dordrecht, de Hoeksche Waard, het eiland IJsselmonde, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee.

De definitieve uitslag van het aantal zetels per partij en de nieuwe bestuursleden worden op 25 maart bekendgemaakt.

De verkiezingen voor het waterschap gaan over 21 van de 30 zetels. De andere negen zetels zijn voor mensen uit de landbouw, het bedrijfsleven en de natuur.





Voorlopige zetelverdeling:



Waterschapspartij - 7 (+1)

CDA - 2 (-1)

VVD - 2

PvdA - 2

Water natuurlijk - 1 (-1)

SGP - 1 (-1)

Christenunie - 1

50plus - 2 (+1)

AWP - 1

Hollandse Delta Natuurlijk - 2 (+1)