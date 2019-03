Oud-burgemeester Bram Peper ziet de formatie met vertrouwen tegemoet. Vooral als Hans Wiegel als informateur zou worden aangesteld. "Hans Wiegel is zo ongelooflijk en plezierig in mensen bij elkaar brengen. Hij kan snel zeggen: willen jullie met elkaar wat doen? Als er geen vertrouwen is, opkrassen!" Een gesprek met oud-burgemeester Bram Peper over de verrassende verkiezingsuitslag.