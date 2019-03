Uitslagen hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard: Water Natuurlijk de winnaar

Om hoeveel zetels het precies gaat is niet duidelijk. "We hebben de stemmen uit Zoetermeer nog niet binnen", legt een woordvoerder uit. "Water Natuurlijk wordt de grootste, maar hoe de zetelverdeling precies gaat worden, moeten we nog even afwachten."

De VVD is in de voorlopige uitslag tweede, gevolgd door de Partij van de Arbeid.

Onder het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard valt een deel van Rotterdam, Capelle, Lansingerland en de Krimpenerwaard.

De definitieve uitslag van de waterschapsverkiezingen volgt komende maandag.