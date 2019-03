Rozenburgse basisschool gaat de strijd aan met e-waste

Verslaggever Mooike de Moor in gesprek over de E-waste Race

Basisscholieren in Rozenburg doen mee aan een wedstrijd om zoveel mogelijk oude apparatuur op te halen. Radio's, telefoons of laptops... ze zijn allemaal welkom.

De deelnemers van de E-Waste Race komen uit groep 7 van basisschool De Regenboog in Rozenburg. De bedoeling is dat alle ingezamelde spullen worden gerecycled.

"Mensen kunnen via de computer vertellen waar en wanneer we de spullen op moeten halen", zegt een van de jongens in de klas. "En dan gaan wij het ophalen."

Alle spullen worden verzameld in een kliko, die later worden opgehaald door de gemeente. "De eerste twintig kliko's zijn al opgehaald", legt juf Xandra uit. "En ze zijn inmiddels met de volgende tien bezig."

Vooral telefoons worden ingeleverd. Het zijn er al meer dan honderd, laat juf Xandra weten.

De school die het meest E-waste weet te verzamelen, krijgt een schooluitje aangeboden naar het Science Centre Delft. De Regenboog in Rozenburg staat nu in de top-3.

Meedoen kan via www.ewasterace.nl