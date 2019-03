Werkzaamheden rotonde Ommoord eerder klaar

De werkzaamheden zouden eigenlijk pas 25 maart klaar zijn, maar het ging sneller dan verwacht. Er was de afgelopen tijd in de buurt veel te doen om de rotonde, er werden zelf vragen over gesteld in de Rotterdamse raad. Door de werkzaamheden ontstond er een verkeersopstopping, de gemeente heeft na klachten van bewoners en vragen van Leefbaar-raadslid Benvenido van Schaik ingegrepen.