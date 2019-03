Nederland swingend naar 4-0 winst in de Kuip

Het Nederlands Elftal is de EK-kwalificatiereeks begonnen met een 4-0 overwinning op Wit-Rusland. Feyenoorders Steven Berghuis en Tony Vilhena kwamen in de Kuip niet in actie.

Het was al snel juichen voor het publiek in Rotterdam. Al na 50 seconden scoorde Memphis Depay, na een slechte terugspeelbal van Wit-Rusland.

Binnen twintig minuten zorgde oud-Feyenoorder Georginio Wijnaldum ervoor dat alle Wit-Russische hoop op een stunt verpulverd werden. Op aangeven van Depay maakte hij de 2-0.

Na rust nam Oranje iets aan gas terug. Nadat Wijnaldum werd neergehaald in het zestienmetergebied mocht Depay zijn tweede van de avond scoren (3-0). Vlak voor het einde van de wedstrijd maakte Virgil van Dijk de vierde Nederlandse goal.

Oranje eindigde de wedstrijd met tien man. Oud-Spartaan Dumfries werd vervangen in de 68ste minuut. Invaller Tete trok toen meteen een sprint en liep een hamstringblessure op. De resterende twintig minuten speelde Nederland dus met een man minder.

Oranje gaat alleen aan kop in groep C van de EK-kwalificatie. In die groep zitten ook Duitsland, Estland en Noord-Ierland. De nummers één en twee in de groep plaatsen zich rechtstreeks voor het EK van 2020.