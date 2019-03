Rick van der Ploeg:"Brexit nachtmerrie voor de haven"

Het leek wel een Brexit-feestje in debatcentrum Arminius donderdagavond: cupcakes, thee met melk, Engels bier en Marmite. Maar het debat over de Brexit had natuurlijk een zeer sombere ondertoon.

"Een harde brexit zou een absolute nachtmerrie zijn", zegt de Rotterdamse oud-staatssecretaris Rick van der Ploeg. "Niet alleen voor Engeland, maar ook voor de Rotterdamse haven. Niets komt Engeland in of uit. Dat is een gigantisch probleem."



Inmiddels is de deadline verschoven naar eind mei. Maar Van der Ploeg, die ook hoogleraar is aan de Universiteit van Oxford, verwacht niet dat het zover komt. "Ik denk niet dat ook maar iemand zo dom is om het zo ver te laten komen", legt hij uit. "Stel dat de deal niet door de Britse Tweede Kamer komt, dan neemt het parlement hoogstwaarschijnlijk de controle over."

Volgens Van der Ploeg ontstaat dan de situatie dat iedereen weer op nul kan beginnen. "Dat de hele Brexit niet doorgaat of in een hele andere vorm, sluit ik dan ook niet uit", zegt hij.

Maar wat het nu precies gaat worden is nog allemaal onduidelijk. Van der Ploeg sluit niet uit dat premier May haar deal er alsnog doorheen krijgt, nu een harde Brexit steeds meer een mogelijkheid lijkt te worden. Van der Ploeg: "Het wordt twee weken billenknijpen in mei denk ik. Maar het zal niet zo zijn dat daarna Europa uit elkaar valt."