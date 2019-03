Arubadag in Ahoy: 'heerlijk eten en warme cultuur'

Het is zaterdag in Rotterdam Ahoy al een beetje tropisch. Het is dan Arubadag, met "het beste van Aruba in cultuur, eten, dans en muziek".

Er is volop lekker eten en er zijn optredens van artiesten als Jeon, Ataniro, Grupo di Betico, Honeypot, D'-licious. Voor kinderen is er een speelparadijs.

