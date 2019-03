Herman en Deelder naar Stoep Jazz in Spijkenisse

Zo komen Benjamin Herman en Jules Deelder naar Spijkenisse om op te treden. "Dit is een grenzeloos programma met de top van de Nederlandse jazz & soul", meldt de zaal.

Het festival begint zaterdagavond om 20:15 en duurt tot in de nacht. Er zijn nog tickets te koop.

Wil jij weten wat je moet doen dit weekend? Kijk dan naar To Do. Elke woensdag vanaf 17:15 uur op TV Rijnmond. Het programma is ook terug te vinden via Rijnmond.nl en in de gratis app van Rijnmond.