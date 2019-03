'Betoverende' Britse sterzangeres naar Ahoy

Florence and the Machine

De Britse zangeres Florence Welch treedt maandagavond op in Ahoy. Welch komt met haar band Florence and the Machine naar de poptempel op Zuid.

"Florence Welch staat bekend om haar betoverende stem waarmee ze live keer op keer indruk weet te maken", meldt de zaal op de site. Voor deze show zijn nog enkele tickets verkrijgbaar.

Het is de eerste keer dat Welch in Ahoy optreedt. Ze scoorde in Nederland al enkele hits, maar haar theatrale popmuziek met grote gebaren is vooral populair in Engeland. Ook in de rest van Europa is ze geliefde.

De show van Welch maakt daarom deel uit van een fikse Europese tournee.

