Helm van Darth Vader en dinosaurusei uit Jurassic Park in Kunsthal

De gevechtshelm van Darth Vader, het ruimtekostuum van Spock en het dinosaurus-ei uit Jurassic Park. Dat zijn enkele van de hoogtepunten op de nieuwe expositie Science Fiction in de Rotterdamse Kunsthal, die nu te bezoeken is.

Bezoekers kunnen zich er onder meer onderdompelen in een speciaal voor de tentoonstelling bewerkte aflevering uit de Netflix-hitserie Black Mirror.

"Dit is een niet te missen visueel spektakel, voor de echte fan en voor iedereen die zich graag verwondert over een universum waar fantasie en werkelijkheid in elkaar overlopen", meldt de Kunsthal.

In het uitgaansprogramma To Do gaat presentatrice Laurence van Ham er alvast op bezoek. Ze raakte niet uitgekeken...

