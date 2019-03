24 uur zweten en stinken op het Vak College

De leerlingen wisselen elkaar af en om de beurt fietsen ze een stuk op één van de twee ligfietsen. "Het is heel zwaar, maar het is voor een goed doel en dus is het toch leuk."

Zware dag

Het is op meerdere manieren een zware dag voor de scholieren. Vorig jaar is een klasgenoot overleden aan kanker, en deze actie is in haar herinnering bedacht.

"Omdat de examenperiode voor de deur staat, komt dat nu extra hard aan', vertelt gymdocent Mark. "Ze had eigenlijk examen moeten doen dit jaar."

Redbull verboden

Op deze avond is wakker blijven de grootste uitdaging. Toch ging het deze scholier best wel makkelijk af, zo zegt ze zelf: "Dan ging ik weer fietsen, en dan weer even chillen met vrienden. Redbulls mogen we niet."

Voor wie het toch te moeilijk was om wakker te blijven, was er een lokaal waar je luchtbed kan neerleggen. Verslaggever Mirjam nam er een kijkje:

"Doe dat eens eventjes van je hoofd af, het is maar radio hoor. Gaat het?" Het antwoord blijft even uit, tot: "Nee, het gaat niet." "Ik ben een beetje moe", zegt een andere scholier. Ze hebben uiteindelijk de slaap niet kunnen vatten.

Tot vrijdagmiddag 16:00 moeten de scholieren nog doorfietsen. Dan wordt duidelijk hoeveel geld ze opgehaald hebben. De opbrengst gaat naar het Daniel den Hoed Fonds. Gehoopt wordt zeker 5 duizend euro op te halen.