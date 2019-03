Het knalt in de Europoort

Inwoners van Oostvoorne en gebruikers van een nabijgelegen jachthaven zeggen al een tijd dat ze overlast ervaren van het testen van consumentenvuurwerk. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) doet dit om te controleren of het vuurwerk veilig is.

De schietbaan Europoort beschikt over een vergunning om de testen te laten uitvoeren. Doel van de test van vrijdag is om te ervaren of de in vergunning genoemde geluidsgrenzen niet worden overschreden.

Inmiddels is afgesproken dat in de loop van 2020 wordt gestopt met de testen in de Europoort.

De wind komt vrijdag uit het zuidwesten. Dat zou kunnen betekenen dat het geluid van de knallen niet richting Oostvoorne gaat.