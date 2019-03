Ruim baan voor de paddentrek in Bergschenhoek

Toen Alexandra 11 jaar geleden in Bergschenhoek in de wijk Boterdorp kwam te wonen, wist ze niet wat ze meemaakte. "Ik reed met mijn auto naar huis en ik zag een kikker op straat. En toen nog één en nog éen. Ik dacht, wat is dit hier?"

Het was de paddentrek. De tijd dat padden, kikkers en andere amfibieën weer uit hun overwinteringsplaatsen komen, waarna ze aan hun trek naar voortplantingswateren beginnen. Ze trekken daarbij in rechte lijn en steken zo de weg over. Daar lopen ze kans overreden te worden door auto's.

Alexandra loopt elke avond haar ronde langs de wegen die grenzen aan water. De padden die ze vindt, pakt ze op en zet ze aan de waterkant. "Ik ben actief in een appgroep met vrijwilligers, daar kan ik elke dag bespreken wat de verwachting is. De padden zijn gevoelig voor het weer, de temperatuur en de vochtigheid. Als het te koud is of te droog, dan bewegen ze niet." Ze werkt samen met de KNNV Delfland .

Gehuld in een veiligheidshesje speurt Alexandra met een zaklamp naar padden die de weg oversteken. "Kijk daar zit er een," zegt ze, wijzend op een pad midden op de straat. "Ik denk dat dit een vrouwtje is, die heeft een wat dikkere buik. Je moet altijd kijken in welke richting de neus staat, dat is de richting van het water waar de pad heen wil. " Voorzichtig pakt ze pad op: "Kom maar jongedame. dan gaan we je bij het water zetten. Huppakee."



Meer hulp is altijd welkom: aanmelden kan via de KNNV. Buurman Henk helpt Alexandra al bij de ronde door de wijk: "Dat doe ik sinds een maand. Ik was al actief bij de Dierenbescherming. Toen dacht ik, dit hoort er ook nog even bij. En dit is gewoon bij mij in de buurt. Maar als het koud is, blijf ik binnen." Alexandra vult aan: "Net als de padden!"