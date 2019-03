Bedden Rotterdams Ronald McDonald Huis naar Kiev

Eens in de tien jaar krijgt het Rotterdamse Ronald McDonald Huis nieuwe bedden. Deze vrijdag is het weer zover. "Het is een heel bijzondere dag", vertelt Natasja Jongenotter, algemeen manager. "Het is voor ons een enorme operatie."

Vrijdagochtend begon het slepen met de spullen al vroeg, gehoopt werd rond 18:00 uur klaar te zijn. Dat is vijf uur eerder geworden dan gepland. Een 'mensenmassa' aan vrijwilligers is komen helpen bij de klus.

De families die nu in het huis verblijven moeten zo min mogelijk last hebben van de kleine verhuizing. Er gaan 73 bedden uit, 78 nieuwe bedden in. "De familiekamers krijgen nu vier in plaats van drie slaapplekken."

Bedden naar Kiev

De oude bedden zijn nog prima, maar niet meer geschikt voor langdurig gebruik," vertelt Jongenotter. "Ouders moeten hier echt een goed bed hebben." De bedden weggooien vinden ze hier zonde en dus worden ze allemaal hergebruikt.

34 van de oude bedden gaan naar Kiev. "Naar het nog op te richten Ronald McDonald Huis. Daar is nu alleen een woonkamer. Als ouders bij hun kind in de buurt willen zijn, moeten ze op de betonnen vloer slapen."

De andere bedden gaan naar een organisatie die Griekse studenten huisvest in Nederland.

Giften

De bijna tachtig nieuwe bedden zijn niet alleen een enorme logistieke klus voor het Ronald McDonald Huis, maar ook financieel is het uitdaging geweest.

"We zijn afhankelijk van giften en donaties, daar willen we zorgvuldig mee omgaan. We zijn nu zes weken bezig met de logistieke voorbereidingen, maar de bedden zijn al in december gekocht."

Het geld voor de aankoop van de nieuwe slaapplekken komt van containerbedrijf Maersk. De medewerkers hebben hun kerstpakket ingeleverd om geld te doneren. Uiteindelijk heeft een beddenwinkel vijftig procent korting gegeven op de aankoop. Twee verhuisbedrijven komen op deze vrijdag gratis helpen met de verhuisklus.

De bedden zijn klaar voor de nieuwe logees.