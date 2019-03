Rotterdammer Joël S. bekent doodsteken Sarah

Sarah Papenheim was Joëls kamergenote in Rotterdam. Hij had zijn moeder gebeld om te vertellen dat hij haar had gestoken. Toen de politie ter plaatse kwam in de studentenflat in Kralingen, was Sarah al overleden. Ze had 27 steekwonden.

De 21-jarige Joël S. werd even later aangehouden op het station van Eindhoven. In zijn woning werden bebloede kleding en het mes gevonden. De verdachte zegt zich verder weinig te kunnen herinneren. Volgens justitie heeft hij al langere tijd psychische problemen.

De moeder van Sarah Papenheim was speciaal uit de VS overgekomen om de korte zitting bij te wonen. Zij reageerde emotioneel toen Joël S. de rechtszaal betrad. Op 18 juni is er een volgende zitting.