Britse Rotterdammer baalt van Brexit

Brit in Rotterdam Magnus Weightman baalt van Brexit

Het Brexit-feestje in debatcentrum Arminius

"Ik verlies met de Brexit mijn EU-burgerschap", vertelt de Britse Rotterdammer Magnus. De komende Brexit heeft verstrekkende gevolgen, ook voor deze Engelse Rotterdammer. Weightman is helemaal niet blij met het vertrek van zijn thuisland uit de EU.

Magnus woont al twintig jaar in Rotterdam, vertelt hij donderdagavond op het Brexit-feestje in debatcentrum Arminius. Hij heeft een Duitse vriendin en twee kinderen, die zowel Duits als Brits zijn.

Voor hem heeft de naderende Brexit grote gevolgen. “Het verlies van mijn EU-burgerschap maakt het qua werk moeilijker, qua projecten die ik doe."

Het wordt voor Magnus ook moeilijker om zijn familie te bezoeken. "We kunnen straks niet zomaar meer naar Engeland, niet zomaar naar Duitsland. Dat wordt wel ingewikkeld dan. We horen eigenlijk nergens meer.”

Een oplossing heeft hij niet direct. Verhuizen naar Engeland of Duitsland ziet hij niet echt zitten. “Wij zijn gewoon Europees. Wij zijn Duits en Engels, en zitten nu hier in Rotterdam. Ik zou daar misschien niet eens meer willen wonen na al die jaren hier in Rotterdam.”

Brexit

De Brexit is nog niet compleet rond. Oorspronkelijk zou de Brexit eind maart in werking treden. Als het Britse Lagerhuis komende week akkoord gaat met het voorgestelde regeringsakkoord, dan is er uitstel tot 22 mei.

Als de Britten niet akkoord gaan, wordt het uitgesteld tot 12 april. Er is dan nog steeds keuze tussen een deal, geen deal, langer uitstel of annuleren van de Brexit.