Podcast Rijnmond: 'Te makkelijk om te zeggen dat Van Geel finaal de plank mis slaat'

In de wekelijkse Podcast Rijnmond bespreken Dirk Beers, Sinclair Bischop, Cris Rolandus en Frank Stout uiteraard het Nederlands Elftal. Maar ook de vier betaald voetbalclubs uit onze regio komen ter sprake. Evenals de meest besproken man van afgelopen week: Martin van Geel. En de meningen over Feyenoords technisch directeur lopen nogal uiteen.

Sinclair Bischop is het meest genuanceerd. "Sommige keuzes van Van Geel snap ik, maar het is niet sterk als je zegt dat je St. Juste voor 12 miljoen kan verkopen. Ik ben ook voor Jong Feyenoord in de KKD, maar ik vind het te makkelijk om te zeggen dat Van Geel de plank finaal mis slaat. Er zitten ook heel veel nadelen aan. Het begint al met de supportersproblematiek, die Feyenoord heel veel geld kost. En oudere spelers kunnen niet in Jong-elftallen spelen...."

"Daar regel je toch extra wedstrijden voor", countert Frank Stout. Je kan wel zeggen dat Vente gewoon bij Excelsior moet spelen, maar het is voor clubs ook fijn om ze in je eigen tweede elftal in de KKD te laten spelen. Dan werk je dagelijks met die gasten." Dirk Beers vult aan. "Op die manier kan je ze veel beter monitoren. Zit je hen veel strakker op de huid."

"Misschien erger ik mij te veel aan de manier waarop Van Geel zich afgelopen week gepresenteerd heeft", besluit Stout. "Het mag wel wat nederiger inderdaad", eindigt Cris Rolandus.

Abonneer je hier op de Podcast van Rijnmond Sport