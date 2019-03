Kijken hoe de hazen lopen

De hazen rammelen. Niet van de honger, maar van iets heel anders. Ze hebben het voorjaar in hun kop. Voortplantingstijd. Als een trein zie je de hazen dan achter elkaar aan rennen in het open veld. Chris Natuurlijk gaat met boswachter Jacques van der Neut van Staatsbosbeheer in de Biesbosch op zoek naar rammelende hazen.

In de moestuin van Villa Zebra

Villa Zebra het kinderkunstmuseum aan de Stieltjesstraat in Rotterdam-Zuid, heeft de eerste zaadjes geplant voor de nieuwe tentoonstelling De Moestuin . Chris Natuurlijk zoekt enkele deelnemende kunstenaars op in het museum en praat met hen over de tentoonstelling die iedere keer weer anders zal zijn en groeit waar je bij staat.

In de nesten

De Japanse schrijver en illustrator Mamoru Suzuki komt zaterdag naar het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Hij is beroemd om zijn verzameling verlaten vogelnesten en zijn prachtige tekeningen van vogels en vogelnesten. Kees Moeliker vertelt in Chris Natuurlijk dat het museum zelf ook een interessante collectie vogelnesten in bezit heeft. Moeliker zal de kunstenaar dan ook met open armen ontvangen voor de lezing waarin Suzuki vogelnesten laat zien en tekent.

De moeder de vrouw

De Boekenweek begint zaterdag. De moeder de vrouw is het thema . Dat thema heeft voor nogal wat ophef gezorgd bij de bekendmaking ervan vorig jaar en ook het feit dat twee mannen de boekenweekuitgaven mochten schrijven viel niet bij iedereen in goede aarde. Sinds Ester Naomi Perquin is gevraagd voor een nieuw onderdeel van de Boekenweek - het Boekenweekgedicht , lijkt de storm een beetje geluwd. Gert-Jan van Rietschoten vertelt er zaterdag meer over in Chris Natuurlijk.

