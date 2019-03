Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam zit in de nesten

Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam is in de ban van de vogelnesten van de Japanse kunstenaar Mamuro Suzuki. De Japanse schrijver en illustrator komt zaterdagmiddag naar het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam.

Suzuki is beroemd om zijn verzameling verlaten vogelnesten en zijn prachtige tekeningen van vogels en vogelnesten. Met een koffer vol topstukken uit zijn nestenverzameling is Mamoru Suzuki momenteel in Nederland.

Zwanennest van afval



Aangetrokken door beroemde nesten uit de collectie van Het Natuurhistorisch, zoals het ijzeren duivennest en een kopie van het nest van een knobbelzwaan gemaakt van drijfvuil, is Suzuki op zaterdag 23 maart 2019 van 15:30 tot 17:00 uur te gast in het museum. Wat hij daar precies gaat doen, is voor ons ook een beetje mysterieus, zegt directeur Kees Moeliker: "Ik heb eigenlijk nog nooit iemand gezien die een koffer vol met vogelnesten had. Ik ben heel benieuwd wat hij gaat doen, maar ik ben erbij!"

Niet menselijke kunst