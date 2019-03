Roy Kortsmit over onzekere toekomst: 'Wil ik niet te veel over nadenken'

Henk Fraser over duel met NEC: 'Puzzel was een stuk makkelijker'

Roy Kortsmit kreeg eerder deze week een brief van Sparta waarin staat dat zijn contract niet wordt verlengd en dat er formeel ontslag wordt aangevraagd. Pas na de competitie gaan beide partijen met elkaar in gesprek over een eventuele nieuwe verbintenis, maar een breuk lijkt aanstaande.

De keeper zelf wil niet veel kwijt over zijn toekomst. "We hebben gesproken met elkaar, we vinden het te belangrijk waar we nu mee bezig zijn (met Sparta, red.), we hebben het contract opzij geschoven en ik ga me puur focussen op het keepen", legt Kortsmit uit.

Dat Kortsmit zich focust op de korte termijn herhaalt hij meerdere keren. Gevraagd naar zijn gevoel blijft hij ook op de vlakte. "Een gevoel heb ik er niet echt over. Ik heb goed contact met Henk van Stee (technisch manager, red.), we zijn heel open en eerlijk naar elkaar."

"Mijn contract loopt af, maar ik wil er niet te veel over nadenken. Dat heb ik in een eerder stadium ook een keer gedaan, uitspraken gedaan dat ik verder wil kijken. Dat heeft niet uitgepakt zoals ik wilde. Dat brengt niet veel, om dat soort uitspraken te doen."

Ook Henk Fraser, trainer van Sparta, gaat in het interview in op de formele opzegging van het contract van Kortsmit. Sparta speelt zondag al om 12.15 uur thuis tegen NEC. De Rotterdammers missen de nodige spelers vanwege interlandverplichtingen.