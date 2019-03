Rijnmond staat stil bij Adriaan, Adriaan en de bootvluchtelingen

Tijdens de vluchtelingencrisis waagden duizenden migranten de oversteek van Libië naar Europa op veel te gammele bootjes. Het was levensgevaarlijk en ze hadden weinig kans om het Italiaanse eiland Lampedusa te halen. De Italiaanse kustwacht kon de stroom migranten niet aan en het Rotterdamse schip voer naar de Middellandse zee om de kustwacht te helpen.

In totaal hebben kapitein en stuurman 8500 drenkelingen uit zee gehaald. Binnenkort gaan ze opnieuw die kant op maar onder andere omstandigheden. Het aantal migranten is drastisch afgenomen en de kritiek op de redders aangezwollen.

Missie

Toch zijn beide Adrianen vastberaden hun missie te hervatten. Ook al heeft de 70-jarige stuurman onlangs zijn been moeten laten amputeren.

Stuurman Adriaan Huisveld: "Je doet iets voor de mensheid. Thuis op de bank doe je niets."

Ver weg, in de Middellandse Zee, is de situatie inderdaad heel anders dan thuis. Het zijn vaak kleine stipjes op de radar die waarschuwen dat er weer een rubberen bootje de oversteek waagt.

Kapitein Adriaan Sonneveld: "Dat bleek een boot te zijn met 120 man erop. Als wij toen niet op dat stipje waren afgevaren, dan waren die mensen allemaal verzopen. Vier uur later stonden de golven twee meter hoog. Nou dat overleef je nooit met zo'n bootje."

Mannen, vrouwen, kinderen en baby’s zitten opeengepakt in opblaasbootjes of houten boten die lek raken. Zonder reddingsvesten. Ze aan boord halen van de Golfo Azzurro is een chaotische toestand. De bootmigranten zijn kleddernat, zeeziek, misselijk, wanhopig, in paniek, snakken naar adem en soms zijn ze ook bewusteloos en meer dood dan levend. De zieken komen terecht in het noodhospitaal van het reddingsschip waar vroeger de visvoorraad werd opgeslagen.

Baby's

"We hebben meegemaakt dat baby's net op die rubberen boot geboren waren. De navelstreng zat er nog aan. Toen moest de dokter gauw bijspringen", vertelt stuurman Adriaan.

De meeste migranten betaalden duizenden euro's aan smokkelaars voor een overtocht maar daarbij werd niet verteld dat ze op een niet zeewaardig bootje terechtkwamen.

"Geen haar op mijn hoofd dat ik was gegaan als het van tevoren had geweten. Ik dacht echt dat mijn laatste uur had geslagen." Dat vertelde een geredde Syriër tegen kapitein Adriaan. "Het zijn geen verhalen die je zomaar naast je neerlegt. Dit blijft bij je. Dit ga je nooit vergeten."

"Het was heel hectisch", beaamt stuurman Adriaan.

Er zijn nu veel minder migranten die de oversteek wagen maar ook de hulporganisaties die ze uit zee redden liggen onder vuur. Ze zouden geen redders van mensenlevens zijn maar handlangers van mensensmokkelaars. Begin dit jaar dobberde de migrantenboot Sea Watch bijna drie weken op zee voordat Europese landen bereid waren ze op te vangen en een asielprocedure te starten.

Smokkelaars

"Wij hebben nooit contact gehad met de mensensmokkelaars. Dat is echt een fabel. Er verdrinken nu mensen omdat er geen reddingsboten varen. Die smokkelaars schoppen die mensen toch wel op zo'n bootje."

Een leger blauwhelmen is volgens de kapitein de beste oplossing, maar zo lang er geen structurele oplossing is, is hun drijfveer mensen redden. "Het aantal vluchtelingen is enorm afgenomen maar er verdrinken er nog steeds zes per dag. Als wij dat samen met een NGO kunnen voorkomen, dan moet je dat doen."

De bemanning van de Golfo Azzurro laat zich niet kisten door de aanzwellende kritiek. "Het houdt mij niet tegen, ik ben niet bang hoor. Ik kan wel tegen een tijdje dobberen op zee, als we maar voldoende eten aan boord hebben".

Kapitein en stuurman houden wel rekening met verzet en noodgedwongen dobberen op zee. Daarom gaan er grote zakken rijst en blikken bonen mee. Ook is er een waterzuiveringsinstallatie aan boord geplaatst.

De twee Adrianen zijn uitgevaren, niet naar het zuiden maar naar het noorden. Ze liggen tijdelijk in de haven van Harlingen. Met een Duitse hulporganisatie zijn ze in gesprek om binnenkort hun missie op de Middellandse Zee te hervatten.

