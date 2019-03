Onderzoek alternatief ‘Patatweg’ Hellevoetsluis

De drukbezochte informatieavond over de plannen op 6 maart.

De nieuwe ontsluitingsweg voor het bedrijf Farm Frites in Hellevoetsluis gaat mogelijk toch niet over het terrein van een naturistencamping en een boer. Burgemeester en wethouders laten ook de haalbaarheid van een alternatief voor de ‘Patatweg’ onderzoeken.

De weg naar het bedrijf is onderdeel van de Gebiedsvisie Zuidoost. Daarin wordt ook gewerkt aan een zonneveld en 180 woningen bij Oudenhoorn.

Ruim 40 omwonenden van het allereerste gepresenteerde tracé kwamen in opstand tegen die plannen. De 180 leden van de naturistencamping vreesden voor de rust op hun terrein. De boer, over wiens land de weg zou gaan, vreesde voor het einde van het bedrijf.



In het nieuwe plan wordt de ontsluitingsweg voor Farm Frites verder geleid over industrieterrein Kickersbloem 3.

De gemeenteraad van Hellevoetsluis moet nog een besluit nemen over de plannen. Onduidelijk is hoeveel geld er mee is gemoeid.