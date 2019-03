Oplichters geven zich uit voor bouwvakkers

Bij de Essenlaan in Rotterdam-Kralingen worden funderingswerkzaamheden uitgevoerd door Van Dijk Maasland BV. Oplichters dachten daar misbruik van te maken door onder hun naam te proberen huizen van bewoners binnen te komen. Tot nu toe is dat niet gelukt.

Wij zijn aan het werk in deze straat voor een particulier", zegt projectleider Reinder van der Wel. "Die heeft doorgegeven dat een kleine groep mannen heeft getracht bij andere huizen binnen te komen onder het mom van bouwwerkzaamheden onder onze naam. Deze mannen spraken beperkt Nederlands."

Weduwe

Het zou gaan om een weduwe die in de straat woont. De mannen zouden hebben aangebeld en gevraagd hebben binnen te mogen komen. De dame heeft hen niet naar binnen gelaten en contact opgenomen met de bouwbegeleider van het bouwbedrijf die het vervolgens aan Van der Wel heeft doorgegeven.

Voor zover Van der Wel weet, is het de mannen tot nu toe nog niet gelukt bij huizen binnen te komen. "Maar er hoeft maar één iemand te zijn die goedgeloviger is en ze staan binnen."

Van der Wel hoopt dat te kunnen voorkomen. Of de politie ook is gewaarschuwd, wist hij niet met zekerheid te zeggen.

Oude Noorden

Van der Wel heeft al eerder iets soortgelijks meegemaakt in 2016, aan de Jacob Catsstraat in het Oude Noorden. "Dat was ook bij een oudere vrouw, die heeft de inbrekers toen wel binnen gelaten en zij hebben enkele voorwerpen meegenomen."

Van Dijk Maasland BV voert op meerdere plaatsen in Rotterdam funderingsherstel van bestaande panden uit. "Mogelijk gaan we in de toekomst bij nieuwe locaties behalve flyers verspreiden van de komende werkzaamheden, ook melden dat we nooit onaangekondigd bij mensen voor de deur zullen staan", zegt Van der Wel.

De projectleider waarschuwt nooit zomaar mensen binnen te laten, maar altijd om identificatie te vragen en het na te vragen bij het bouwbedrijf dat er aan het werk is.