Tafelvoetballer Spijkenisse gaat internationaal

Syed: "Het was een enorme opluchting en een gevoel van trots dat wij als Randstad-jongens in het tafelvoetbal in walhalla Limburg de officiële titel hebben gepakt."

Syed was er pas laat bij. Hij ontdekte het 'professionele' tafelvoetbal pas in 2014. In datzelfde jaar begon hij ook met het organiseren van eigen tafelvoetbaltoernooien om het imago van het tafelvoetbal te verbeteren. Vanaf dat moment is het hard gegaan. Voor Syed is het geen discussie of het een sport is of niet. Voor hem in ieder geval wel, want hij moet er echt voor trainen.

Hij speelt op dit moment in de hoogste afdeling van de competitie in Duitsland, de absolute top van de top. "In Duitsland worden de top spelers wereldwijd ingevlogen om in teams te spelen. Die worden daar ook voor betaald. Dat zijn echt spelers die dag en nacht bezig zijn met tafelvoetbal."

Nog net voordat Syed vertrekt voor een groot, internationaal toernooi in het Duitse Kircheim, nodigde hij verslaggever Sjoerd van Oortmerssen uit voor een potje tafelvoetbal. Weten wie er won? Bekijk de video!