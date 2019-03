In het eerste halfuur van de wedstrijd had de openingstreffer aan beide kanten kunnen vallen. Eindhoven kreeg een paar enorme kansen, waarbij ook Dordt via Renny Smith (lat) en Daniël Breedijk (bal van de lijn gehaald) dichtbij de 0-1 was.

Binnen tien minuten voor rust ging het mis voor FC Dordrecht. Eindhoven-aanvaller Elton Kabangu zorgde met twee goals voor 2-0, waarna Samy Bourard op slag van rust ook nog 3-0 binnenkopte. Hiermee leek de wedstrijd na 45 minuten al gespeeld en was het voor Dordrecht hopen op een schadevrije tweede helft.

Maar dat werd het verre van. Elton Kabangu maakte er direct na rust met zijn derde goal 4-0 van. Oussama Zamouri zorgde met een fraaie actie nog voor een eretreffer, nadat hij vlak daarvoor een strafschop had gemist, waarmee de wedstrijd naar het laatste kwartier ging.

Vanaf minuut 75 ging het hard in het Jan Louwers Stadion. Via Elisha Sam, Alvin Daniëls, Collin Seedorf en Branco van den Boomen liep FC Eindhoven nog uit naar maar liefst 8-1. De spelers boden na afloop hun excuses aan richting het uitvak, waarbij Claudio Braga meteen aanbood de kaartjes aan de meegereisde supporters terug te betalen.

Opstelling FC Dordrecht

Janssen; Stankov, Breedijk, Peijnenburg, Ormonde-Ottewill; Smith (80' Green), Schuurman, Timmermans (53' Breukers); Summerville, Zamouri, Cijntje (57' Schets).

Scoreverloop

35' Elton Kabangu 1-0

44' Elton Kabangu 2-0

45+2' Samy Bourard 3-0

48' Elton Kabangu 4-0

55' Oussama Zamouri 4-1

75' Elisha Sam 5-1

78' Alvin Daniëls 6-1

80' Collin Seedorf 7-1

82' Branco van den Boomen 8-1