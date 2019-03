Tim de Cler in FC Rijnmond: 'Verrast me niet dat Wijnaldum zo goed is geworden'

"Het verrast me niet dat hij zo goed geworden is", vertelt oud-speler Tim de Cler over de voormalig Feyenoorder. "In mijn tijd bij Feyenoord kon hij al zo goed voetballen. Hij heeft techniek, is snel en heeft balcontrole. Sinds hij bij Liverpool als controlerende middenvelder speelt is hij nog beter geworden."

In FC Rijnmond vielen ook lovende woorden over oud-Spartaan Marten de Roon, huidig middenvelder van Atalanta Bergamo in Italië. "Als je zo blijft spelen en je bent vaste basisklant in Oranje, dan komen er vanzelf grote clubs", vertelde Rijnmond-verslaggever Sinclair Bischop.

Bekijk hierboven de gehele uitzending van FC Rijnmond. Hierin wordt ook gesproken over de strijd van Feyenoord om plek drie en de situatie rondom technisch directeur Martin van Geel.