Rotterdamse haven: 'Wij zijn beter op de Brexit voorbereid dan de Britten'

De Rotterdamse haven lijkt klaar voor een eventuele Brexit. De afgelopen maanden is er alles aan gedaan om vooral de gevolgen van een zogeheten ‘no-deal Brexit’ te beperken.

Nu is het afwachten of Groot-Brittannië inderdaad zonder handelsakkoord uit de EU stapt en of iedereen zich houdt aan de gemaakte afspraken.

Stilletjes wordt gehoopt dat het allemaal niet doorgaat, maar de Rotterdamse haven en de douane hebben geen keus: ze moeten rekening houden met een no-deal Brexit. Niet al op 30 maart, maar door het uitstel van Europese Unie nu mogelijk op 13 april.

Meest merkbaar

Rotterdam is de plek in Nederland waar de gevolgen van een vertrek van het Verenigd Koninkrijk zonder handelsakkoord het meest merkbaar zullen zijn.

Driekwart van het goederenvervoer tussen Nederland en Groot-Brittannië gaat via de Rotterdamse haven. Elke dag rijden 3000 vrachtwagens een ferry op om naar de andere kant van het Kanaal te gaan.

Het havenbedrijf had vrijdag nog maar eens de (inter)nationale media uitgenodigd om te laten zien hoe de voorbereidingen gaan. De hoop is gevestigd op het computersysteem Portbase.

Portbase

Voordat een vrachtwagen met lading naar Rotterdam vertrekt kunnen transporteurs daar alle douaneformulieren invullen en als de truck dan later bij de ferry aankomt, kan hij –net als nu- bijna meteen doorrijden.

Het is systeem zou het middel zijn om kilometerslange files voor de douane te voorkomen, maar dan moeten wel alle transportbedrijven eraan meedoen. De verwachting is dat de eerste zes weken na een Brexit nog steeds per dag 400 vrachtwagens naar Rotterdam rijden zonder de juiste papieren. Het havenbedrijf en de douane proberen nu zoveel mogelijk van deze rijders uit vooral Oost-Europa te bereiken om ze voor te lichten.

Het havenbedrijf en de douane laten weten chauffeurs zonder de juiste papieren streng te behandelen. Ze worden naar één van de speciale parkeerterreinen gestuurd die op dit moment worden aangelegd. Ze mogen daar een dag blijven staan om alles in orde te maken. Lukt dan niet dan moeten ze vertrekken.

Wachten

Het wachten is nu of Groot-Brittannië inderdaad op korte termijn uit de Europese Unie stapt. De Rotterdamse haven denkt er alles aan gedaan te hebben op problemen zoveel mogelijk te voorkomen. Maar garanties zijn er niet. Zo heeft de Nederlandse douane geen idee met wat voor eisen de Britse douane nog gaat komen.

Engelse leveranciers nemen intussen het zekere voor het onzekere. Grote hoeveelheden goederen worden nu al in de Rotterdamse haven opgeslagen om er zeker van te zijn dat Europese klanten ook na een harde Brexit bediend kunnen worden.

De directeur van een groot distributiecentrum wond er vandaag geen doekjes om: “Wij zijn beter voorbereid dan de Britten”. Maar of alles na een harde Brexit ook echt soepel gaat verlopen, dat durft niemand te voorspellen.