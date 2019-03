Op de A29 is vrijdagavond een eenzijdig ongeluk gebeurd op de afrit naar Oud-Beijerland. De afrit voor het verkeer vanuit Rotterdam werd daarop afgesloten.

Door het ongeluk ontstond voor de Heinenoordtunnel een file richting het zuiden.

In de auto zaten drie mensen. De bestuurder moest door de brandweer uit de auto gehaald worden. Hij of zij is overgebracht naar het ziekenhuis.

Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend.