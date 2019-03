Veel woningen ontruimd na woningbrand Kralingen

Aan de Gerdesiaweg in Rotterdam-Kralingen is brand uitgebroken in een portiekflat. Volgens de brandweer gaat het om een uitslaande brand op de vierde verdieping.

Het vuur ontstond rond half elf op de bovenste verdieping van de portiekflat. Korte tijd later sloegen de vlammen uit het gebouw.



Alle 24 woningen in het gebouw zijn ontruimd. Mensen zijn opgevangen de vlakbijgelegen sporthal Kralingen.

"Van vier woningen ziet het er naar uit dat ze deze nacht ergens anders moeten slapen", zegt René van der Linden van de Veiligheidsregio. "Van de vier andere woningen in deze portiek is dat nog de vraag."

Er was waarschijnlijk iemand in de woning toen de brand uitbrak, maar dat is nog niet helemaal zeker. Wel is duidelijk dat de schade aan de getroffen woningen groot is.

Van der Linden: "In de woning waar het vuur woedde is de schade sowieso groot. En ook de woning eronder heeft forse brandschade. Ook is er sprake van waterschade."