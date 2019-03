Janssen over vertrek bij FC Dordrecht: 'Samenwerking met Feyenoord'

Bryan Janssen beleefde bij FC Dordrecht een week om snel te vergeten. Niet alleen de pijnlijke 8-1 nederlaag bij FC Eindhoven was een onderdeel daarvan. Ook werd bekend dat het contract van de doelman uit Hoek van Holland niet wordt verlengd. "Ik had al wat geruchten gehoord, dat is niet erg. Maar het is een samenwerking met Feyenoord", verklaart Janssen zijn noodgedwongen vertrek na dit seizoen.