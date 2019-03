Steeds meer drugsafval in Zuid-Holland

De productie van synthetische drugs in Zuid-Holland zit in de lift. De provincie krijgt steeds vaker te maken met drugsafval. Vorig jaar is er 39 keer chemisch drugsafval gevonden, ruim drie keer meer dan in 2017.

Zuid-Holland staat vierde in de lijst van provincies met de meeste lozingen van chemisch drugsafval, achter Noord-Brabant (109), Limburg (62) en Gelderland (40). In heel Nederland ging het vorig jaar om 292 dumpingen, blijkt uit politiecijfers.

Criminelen laten vaten met chemicaliën vaak achter in de natuur, in woonwijken of op de weg. Eerder deze maand lagen er in Zwijndrecht zelfs dozen met drugsafval op de begraafplaats.

Vorige maand zijn zakken met drugsafval ontdekt in weilanden en sloten in de Alblasserwaard. Andere gebieden waar de afgelopen tijd drugsafval opdook zijn onder andere het havengebied van Rozenburg, enkele sportvelden in Dordrecht en het duingebied van Rockanje.

De politie maakt zich zorgen over de veiligheid en de gevolgen voor het milieu. Drugsafval is vaak erg giftig. Soms wordt de rommel direct in het riool geloosd of op open water.

Geld



Ook gemeenten zijn de lozingen zat. Zij draaien op voor het opruimen van de troep. Zij kunnen nu nog de kosten deels declareren bij de provincies, maar het potje is in de loop van het jaar op. De gemeenten willen nu dat het rijk over de brug komt.