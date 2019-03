Een horecagelegenheid aan de Texasweg in Rotterdam-Hoogvliet is zaterdagmorgen beschoten. Dat gebeurde rond 06:00 uur.

Getuigen zeggen dat ze zes of zeven schoten hebben gehoord. Er zouden meerdere gaten in de ramen van de zaak zitten. Ook zijn er hulzen gevonden. Er is niemand gewond geraakt.

De politie heeft de omgeving van de horecagelegenheid en de naastgelegen tattooshop afgezet.